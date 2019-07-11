Galatasaray'a 22'lik golcü! İlk teklif yapıldı

Yeni sezonda ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Transfer için uzun süre uğraştığı Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü Uruguay'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 20:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





