11 Temmuz 2019, Perşembe

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Galatasaray'a 22'lik golcü! İlk teklif yapıldı

Yeni sezonda ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Transfer için uzun süre uğraştığı Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü Uruguay'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 20:23
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Galatasaray'a 22'lik golcü! İlk teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'a 22'lik golcü! İlk teklif yapıldı

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray'a 22'lik golcü! İlk teklif yapıldı

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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Galatasaray'a 22'lik golcü! İlk teklif yapıldı

Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor, Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı...

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Galatasaray'a 22'lik golcü! İlk teklif yapıldı

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar, golcü arayışlarını hızlandırdı.

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