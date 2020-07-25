25 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Galatasaray'da çalışmak..."

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, futbolculuk döneminde uzun yıllar top koşturduğu Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 17:48
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Okan Buruk'tan flaş açıklama! Galatasaray'da çalışmak...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den Futbol' programına telefonla bağlantı kurdu.

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Okan Buruk'tan flaş açıklama! Galatasaray'da çalışmak...

İsmi Galatasaray ile anılan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple ilgili sarf ettiği flaş transfer sözleriyle gündeme damga vurdu.

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Okan Buruk'tan flaş açıklama! Galatasaray'da çalışmak...

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Fatih Terim bir tane, Türkiye'de tek hoca. Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim."

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Okan Buruk'tan flaş açıklama! Galatasaray'da çalışmak...

"Türkiye'de önemli teknik adamlar başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi..."

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Okan Buruk'tan flaş açıklama! Galatasaray'da çalışmak...

"UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

"Biz de yeni jenerasyon teknik direktörlerden aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem milli takımlar hem yurt dışında çalışmak istiyoruz."

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