Okan Buruk 10 numarasını buldu! Galatasaray’a dünyaca ünlü yıldız geliyor

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk ipini göğüsleme hedefinde. Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu isimler yeni yıldızlar bir an önce takıma kazandırmak istiyor. Okan Buruk da oynatacağı sistemi net bir şekilde oluşturmak için yapılacak olan transferleri bekliyor. Galatasaray'da birçok bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Bunlardan birisi de forvet arkası pozisyonu. Cimbom'un 10 numara pozisyonu için listesinde birçok aday bulunuyor. Joao Pedro için görüşmelerini sürdüren Aslan, transferin çıkmaza girmesinin ardından geri adım attı. Orta saha bölgesine çok önem veren Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın yanına mutlaka kaliteli bir isim alınması raporunu verdi. Cimbom, şu ana kadar Sergio Oliveira'nın haricinde Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti. Marcao ise Sevilla'ya 12+3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Marcao'dan gelen bonservisin büyük bölümünün ise 10 numara transferine harcanacağı kaydedildi. Bu doğrultuda istediği görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray'ın listesine sürpriz bir yıldız girdi. İşte o isim.... G.SARAY'DAN RODRIGUEZ BOMBASI! Galatasaray, Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, forvet arkası pozisyonuna düşündüğü yıldızı ilk hedef olarak belirlediği ifade edildi. Kolombiyalı yıldız futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez'in, kulübüne transferde kolaylık sağlamalarını istediği vurgulandı. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan James, bu sezon 2 maçta forma giydi. Yıldız orta saha 2 karşılaşmada 1 gol attı. 1.81 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Everton'dan 8 milyon Euro bonservisle Al-Rayyan'a transfer olmuştu. James Rodriguez, ülke milli takımında ise 86 maça çıktı. Rodriguez, 86 karşılaşmada 24 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu kariyerinde, Real Madrid, Monaco, Porto, Bayern, Banfield ve Envigado gibi takımlarda da boy gösterdi.