Anasayfa Galeri Okan Buruk 10 numarasını buldu! Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız geliyor
Okan Buruk 10 numarasını buldu! Galatasaray’a dünyaca ünlü yıldız geliyor

Okan Buruk 10 numarasını buldu! Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız geliyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam ediyor. Sarı kırmızılılar, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, 10 numara arayışındaydı. Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temas halindeydi. Galatasaray'ın forvet arkası bölgesi için son olarak gündemine aldığı isim ise belli oldu. Sarı kırmızılılar, geçmiş dönemlerde de gündemine giren dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 13.07.2022- 11:46
BİZE ULAŞIN