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Galatasaray’da Seferovic tamam Mert Müldür sırada!

Galatasaray'da Seferovic tamam Mert Müldür sırada!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet ve sağ bek için düğmeye basıldı. Yönetim öncelikle santrfor için harekete geçerken bu noktada Seferovic ismi ilk sırada yer alıyor. Yönetim bu transferin ardından Mert Müldür için yeniden temaslara başlayacak. (GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 13.07.2022- 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022- 22:39
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Galatasaray’da Seferovic tamam Mert Müldür sırada!

Galatasaray santrfor transferinde ilk sıraya koyduğu ve uzun süredir almak için uğraştığı Haris Seferovic'te mutlu sona ulaştı.

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