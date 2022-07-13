Galatasaray’da Seferovic tamam Mert Müldür sırada!

Galatasaray santrfor transferinde ilk sıraya koyduğu ve uzun süredir almak için uğraştığı Haris Seferovic'te mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yöneticiler İsviçreli golcü ile daha önce 2 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Yönetim Benfica'ya ilk olarak ücretsiz kiralama teklifi yapmış ancak ret cevabı almıştı. Buna rağmen 30 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Galatasaray, bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldı. 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir öneri götürdü. Sabah'ın haberine göre tarafların prensipte anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenildi. DIAGNE İLE YOLLAR AYRILACAK Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Seferovic'in, Avusturya kampına yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Savunma yapacağı transferlerde yerli isimlere yönelen Galatasaray, stoper listesinde olan Kaan Ayhan'ın yanı sıra sağ beke de Mert Müldür için Sassuolo'ya teklif götürmüştü. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Mert konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncuya öncelik veren yönetim, rakamı düşürmek için sıkı bir pazarlık başlattı. Bunun yanı sıra Mert'i, Sevilla ve Villarreal de istiyor. Ancak iki oyuncuya karşılık 5 ve 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisiyle karşılaşıldı. Buruk'un oynanılan hazırlık maçlarında en çok sağ bek ve santrfof konusunda ihtiyaç duyulduğunu yönetime ilettiği öğrenildi. Özellikle oynanan iki maçta girilen pozisyonların gole çevrilmemesi nedeniyle forvetin ilk sırada olduğu iddia edildi.