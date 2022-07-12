Galatasaray’da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu öncesi Avusturya'da kampa gire Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayırarak takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira ile de resmi sözleşme imzaladı. Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Cimbom, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler... İSMAİL ÇİPE CHRISTIAN LUYINDAMA EMRE TAŞDEMİR SACHA BOEY AYTAÇ KARA JESSE SEKIDIKA MBAYE DIAGNE Takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor. Adı birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar, 3 futbolcunun transferi için kolları sıvadı. İşte o oyuncular... ORTA SAHAYA AMADOU DIAWARA Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda da gündemine aldığı Amadou Diawara'nın transferi için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Roma'nın kadroda düşünmediği Gineli futbolcu için nabız yokladı. Diawara'nın Hertha Berlin ile görüşme gerçekleştirdiği ancak Alman ekibiyle anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Roma'nın 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermek istediği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yerli sağ bek takviyesini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki Mert Müldür için Sassuolo'nun yüksek talebi nedeniyle geri adım atmıştı. Listedeki diğer isimler olan Onur Bulut ve Bünyamin Balcı'nın şu anda Galatasaray seviyesinde olmadığı düşünülüyor. Yönetimin yabancı sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi. SAĞ BEKE AURIER Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Serge Aurier yer alıyor. Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Fildişili futbolcu 24 maçta görev yaptı ve 2 asist kaydetti. İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Aurier'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi. OZAN KABAK YUVAYA DÖNÜYOR Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak yeniden Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı. 7 Temmuz günü kulübe dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde bildiri yapıldı. Yine Alman basınında çıkan haberlere, Schalke 04 maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçti. Galatasaray savunmaya Abdülkerim'i almasına karşın Schalke'nin milli futbolcuyu satış listesine koymasıyla Ozan Kabak'ın kiralanması gündeme geldi. Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Ozan Kabak tekrar sağlıklı olduğu için oldukça memnun. Geçen sezon kiraladığımız oyuncularımız Ozan, Harit ve Matondo bütçemiz için ağır taşlar. Bu mali durum içinde, geleceğe ilişkin çabuk karar almalıyız' 22 yaşındaki Ozan Kabak son iki sezonda, önce Liverpool ardından da Norwich City'e kiralanmıştı. Başarılı stoper geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 maçta mücadele etti. Galatasaray'ın bu gelişmelerinin ardından Alman kulübü ve Ozan'la görüşmelere başladığı bildirildi. SATIN ALMA OPSİYONU ALINACAK Ozan'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.