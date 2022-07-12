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Galatasaray’da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kadroda büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Takımda düşünülmeyen 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 3 ismin transferi için de düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.07.2022- 18:34 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022- 18:34
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Galatasaray’da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu öncesi Avusturya'da kampa gire Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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