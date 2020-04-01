01 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Galatasaray!

Çaykur Rizespor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki başarılı futbolcu ile prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Oğulcan gecikmeli olarak G.Saray formasını giyecek.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 06:35
ABONE OL
  • 1
  • 10
Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Galatasaray!

Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı.

  • 2
  • 10
Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Galatasaray!

Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi.

  • 3
  • 10
Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Galatasaray!

16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

  • 4
  • 10
Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Galatasaray!

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak.

  • 5
  • 10
Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Galatasaray!

Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör