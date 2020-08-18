Galatasaray'ı uçuracak transfer! Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı...

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Bir yandan yeni sezon öncesi çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kadrosuna 5 ismi bonservissiz olarak dahil eden Cimbom, sözleşmesi biten Ryan Donk ile de sözleşme uzatmıştı. Hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Aslan'a sürpriz bir oyuncu teklif edildi. Bu oyuncu aynı zamanda Radamel Falcao'nun da eski takım arkadaşı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve Cimbom'a önerilen o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 12:52 ABONE OL