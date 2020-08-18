18 Ağustos 2020, Salı

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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı...

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Bir yandan yeni sezon öncesi çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kadrosuna 5 ismi bonservissiz olarak dahil eden Cimbom, sözleşmesi biten Ryan Donk ile de sözleşme uzatmıştı. Hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Aslan'a sürpriz bir oyuncu teklif edildi. Bu oyuncu aynı zamanda Radamel Falcao'nun da eski takım arkadaşı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve Cimbom'a önerilen o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 12:52
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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı...

Galatasaray 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti.

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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı...

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak Cimbom, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı...

Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı...

Sarı-kırmızılılar gerek Finansal Fair-Play (FFP) gerekse harcama limitlerinden dolayı ilk etapta bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere yönelmişti.

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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı...

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Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı renklerine bağladı ve 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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