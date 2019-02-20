Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e ziyaret

Yarın oynanacak Benfica mücadelesi öncesinde dün Portekiz'in başkenti Lizbon'a gelen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşirken, uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını terleten ve Fiorentina'da oynadığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in öğrencisi olan Nuno Gomes, deneyimli teknik adamı ziyaret etmek için sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geldi.