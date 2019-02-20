20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e ziyaret

Portekiz'in efsane futbolcularından biri olan Nuno Gomes, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 17:06
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Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e ziyaret

Yarın oynanacak Benfica mücadelesi öncesinde dün Portekiz'in başkenti Lizbon'a gelen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşirken, uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını terleten ve Fiorentina'da oynadığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in öğrencisi olan Nuno Gomes, deneyimli teknik adamı ziyaret etmek için sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geldi.

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Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e ziyaret

İkili bir süre sohbet ederken; sohbet sonrası Fatih Terim, Nuno Gomes'e Galatasaray forması hediye etti.

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Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e ziyaret
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Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e ziyaret
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