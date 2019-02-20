20 Şubat 2019, Çarşamba
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Diagne isyanı! 'Trezeguet’nin olmayışı...'
Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonluk halinde Kasımpaşa'ya 3 milyon euro daha ödeme yapılacağı iddia edilen Mbaye Diagne, Kasımpaşa maçında etkisiz kalınca taraftarların aklında soru işaretleri oluşmaya başladı.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 16:35
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