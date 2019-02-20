20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Diagne isyanı! 'Trezeguet’nin olmayışı...'

Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonluk halinde Kasımpaşa'ya 3 milyon euro daha ödeme yapılacağı iddia edilen Mbaye Diagne, Kasımpaşa maçında etkisiz kalınca taraftarların aklında soru işaretleri oluşmaya başladı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 16:35
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Diagne isyanı! 'Trezeguet’nin olmayışı...'

Yüklü bir bonservis bedeliyle transfer edilen Diagne sarı kırmızılı formayla Trabzonspor maçında penaltıdan gol bulmasına rağmen etkisiz ve ağır görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, 27 yaşındaki Senegalli'nin Benfica ve Kasımpaşa performansı camiada tepkilere yol açtı.

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Diagne isyanı! 'Trezeguet’nin olmayışı...'

Sosyal medyadan kendisine aşırı tepki gösteren taraftarlar karışında yapılan sert yorumlara sayfasını kapatan Diagne'nin moralsiz olduğu gözlemlenirken, tecrübeli golcünün henüz Galatasaray'a adapte olamadığı anlaşıldı.

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Diagne isyanı! 'Trezeguet’nin olmayışı...'

Oynadığı 3 maçta kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Diagne hakkında menajeri Claudio Druetta önemli açıklamalarda bulundu.

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Diagne isyanı! 'Trezeguet’nin olmayışı...'

İşte Claudio Druetta'nın Diagne sözleri...

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Diagne isyanı! 'Trezeguet’nin olmayışı...'

"Diagne daha önce Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynamadı, yani ilk kez kendisinden bir şeyler bekleyen bir takıma geldi."

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