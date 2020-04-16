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Ndiaye'den Diagne'ye tepki!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, vatandaşı Badou Ndiaye ile sosyal medyada uzun uzun sohbet etti. Gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu, Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye'den tepki geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 20:49
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Ndiaye'den Diagne'ye tepki!

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu, Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye'den tepki geldi.

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Ndiaye'den Diagne'ye tepki!

"HEDEFİM MEKKE'YE GİTMEK"

Mbaye Diagne, ülkesinde gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramama ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.

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Ndiaye'den Diagne'ye tepki!

"HER ŞEYİ BİLEREK YAPIYORUM"

Senegalli oyuncu ayrıca, "Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum. Kötü şeylere oranla, iyi şeyler yapıyorum. Her şeyi bilerek yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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Ndiaye'den Diagne'ye tepki!

NDIAYE: "ÖRNEK OLMALIYIZ"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ise Diagne'ye, "Tanrı seni zengin insanlar arasına seçtiyse, etrafını güzel insanlarla doldurmalısın.

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Ndiaye'den Diagne'ye tepki!

Statüne, zenginliğine rağmen sana gerçeği söyleyen insanları etrafına doldur çünkü bu önemli. Biz diğer insanlara örnek olmalıyız." mesajını yolladı.

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