17 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

Suudi Arabistan'ın Al Mowaten gazetesi, Razvan Lucescu'nun talebi üzerine Al Hilal'in Kolombiyalı yıldız ile temas kurduğunu ileri sürdü. Ayrıca Falcao ile Talisca'nın birlikte oynayacağı da yazıldı.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 02:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 06:34
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Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da tüm gözler bu sezonun flaş transferi Radamel Falcao'da... Yıllık 7 milyon euro'nun üzerindeki maaşında indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.

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Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

Hal böyle olunca transfer iddiaları da birbirini kovalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyla ilgili özellikle Arap medyasındaki haberler dikkat çekiyor.

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Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

Saudi Sport, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan Razvan Lucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, Bafetimbi Gomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi.

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Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

YENİ PROJE İÇİN PARAYA ACIMAYACAK

İddıanın devamı ise, Suudi Arabistan'ın Al Mowaten gazetesinden geldi. Ayrılmak istediğini birden fazla kez söyleyen Gomis'in yerine Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al Hilal yönetiminin, Falcao ile resmi temaslara başladığını iddia etti.

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Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

Gazete aynı haberin içinde ayrıca Al-Hilal'in, Guangzhou'dan ayrılmak istediğini menajerler aracılığıyla kulübe ileten Talisca'yla da sözleşme imzalamak istediğini duyurdu.

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