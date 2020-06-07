Nagatomo'nun yeni takımını duyurdular! Yerine sürpriz isim geliyor

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten Yuto Nagatomo ile yollarını ayırma kararı alırken, Japon futbolcunun yerine gelecek ismi de belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 17:49 ABONE OL