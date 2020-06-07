07 Haziran 2020, Pazar

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Nagatomo'nun yeni takımını duyurdular! Yerine sürpriz isim geliyor

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten Yuto Nagatomo ile yollarını ayırma kararı alırken, Japon futbolcunun yerine gelecek ismi de belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 17:49
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Nagatomo'nun yeni takımını duyurdular! Yerine sürpriz isim geliyor

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

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Nagatomo'nun yeni takımını duyurdular! Yerine sürpriz isim geliyor

Teknik direktör Fatih Terim sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki ismin ayrılığına onay vermişti.

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Nagatomo'nun yeni takımını duyurdular! Yerine sürpriz isim geliyor

Nagatomo'nun takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte sol bek mevkisinde doğacak olan boşluk için de bir süredir arayışlar devam ediyordu.

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Nagatomo'nun yeni takımını duyurdular! Yerine sürpriz isim geliyor

Sol bek Marcelo Saracchi gelecek sezon da kesin olarak takımda kalacak ancak Uruguaylı yıldıza alternatif isimler üzerine temaslar başlamıştı.

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Nagatomo'nun yeni takımını duyurdular! Yerine sürpriz isim geliyor

Sarı-kırmızılılar aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Gösterdiği performansla öne çıkan ismi Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği belirtildi.

İşte Nagatomo'nun yeni adresi ve yerine gelecek isim...

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