Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. İtalyan basınının duyurduğu haberde, iki dev ekip bu kez milli yıldız için devreye girdi. İşte o isim ve transfer ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 17:56 ABONE OL