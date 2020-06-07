07 Haziran 2020, Pazar

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. İtalyan basınının duyurduğu haberde, iki dev ekip bu kez milli yıldız için devreye girdi. İşte o isim ve transfer ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 17:56
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler

Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde dev yarışa girdi...

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler

Her iki kulüp de, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber kısa süreceği belirtilen transfer sezonunda eksiklerini tamamlamak ve bir an önce kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler

Bu bağlamda İtalyan basını, konu ile ilgili önemli bir habere imza atarken, Milli yıldız için kıran kırana bir transfer savaşında olunduğunu duyurdu. Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'de Isla, Galatasaray'da Mariano takımlarından ayrılacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler

Her iki kulüp de sağ bek pozisyonu için kaliteli bir isim ararken ibre, A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen Mert Müldür'e döndü.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler

İtalyan basını konu ile ilgili yaptığı haberde Sassuolo'da forma giyen genç yıldız için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını, ardından Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

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