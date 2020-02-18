18 Şubat 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!
Süper Lig'in ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yaparak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan ve 23. haftada oynayacağı Fenerbahçe derbisinden de galibiyetle ayrılarak kritik bir virajı dönmeyi amaçlayan Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisi de Mustafa Kapı... Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genç futbolcunun kendisine önerilen yeni sözleşme reddettiğini ve 17 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yaşanan bu flaş gelişmenin perde arkası ortaya çıkarken, adı Fenerbahçe ile de anılan Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.02.2020 10:25
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...