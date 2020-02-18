18 Şubat 2020, Salı

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Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'in ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yaparak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan ve 23. haftada oynayacağı Fenerbahçe derbisinden de galibiyetle ayrılarak kritik bir virajı dönmeyi amaçlayan Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisi de Mustafa Kapı... Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genç futbolcunun kendisine önerilen yeni sözleşme reddettiğini ve 17 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yaşanan bu flaş gelişmenin perde arkası ortaya çıkarken, adı Fenerbahçe ile de anılan Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 10:25
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Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!

Türk futbol tarihinde bir çok kulüp, sözleşme yenilemeyen birçok futbolcuyu kadro dışı bıraktı ancak Galatasaray ilk kez 17 yaşındaki bir oyuncu için bunu yaptı ve Mustafa Kapı'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açık açık deklare etti.

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Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!

Milliyet'in haberine göre U19'da oynamak istemeyen ve bu sezon Fatih Terim'den şans bulamayan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. Sözleşme yenilemediği için gözden çıkarılan oyuncu Fenerbahçe ile anlaştığı iddiasını yalanladı ve yurt dışına gideceğini söyledi.

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Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!

Ozan Kabak'ın oda arkadaşı olan Mustafa, Galatasaray'da forma giyerek kendini göstermek ve yurt dışı için basamak yapmak istedi. Ancak aradığı formayı Fatih Terim'den bir türlü bulamadı.

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Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!

9 Ağustos 2017'de, yani 15 yaşına girdiğinin ilk günü profesyonel sözleşme imzalayan Mustafa Kapı, kendisini üç yıl Galatasaraylı yapacak sözleşmeye velisi vasıtasıyla imza atmıştı. Aradan geçen 2.5 yıl sonunda Mustafa aradığını bulamadı.

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Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!

A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa, bu nedenle Galatasaray'ın yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu da tecrübeli teknik adamı kızdırdı. 17 yaşındaki futbolcu için kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."

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