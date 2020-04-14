14 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yarım sezon geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte istenilen katkıyı verememiş ve yaz transfer dönemi Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiralanmıştı. Senegalli forvet burada da tutunamamış ve teknik direktörü tarafından disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. 28 yaşındaki forvet ara transfer döneminde başka takımlara gitme isteğine karşın Belçika ekibinde kalmıştı. Deneyimli golcünün Belçika ekibinde kalmasının arkasındaki şok gerçek ortaya çıktı! İşte o detay...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:29
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Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer etmiş ve 13 milyon Euro bonservis ödediği forvetle uzun vadeli sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!

Sarı-kırmızılı formayla istenilen katkıyı sağlayamayan Diagne, yaz transfer döneminde Club Brugge'a kiralanmış fakat burada da teknik direktörü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!

Başka bir takımla sözleşme imzalayamayan tecrübeli golcü, antrenmanlarına bireysel olarak devam etmişti. Senegalli, şok bir itirafta bulundu ve Galatasaray'ın corona virüsü nedeniyle büyük bir gelirden olduğunu itiraf etti.

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Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!

"BONSERVİSİMLE GİDECEKTİM AMA..."

Diagne, "Brugge'de mutlu değildim ve transfer olmak istedim. Devre arasında Çin'den teklif geldi. Bonservisimle birlikte alacaklardı. Ancak Çin'de başlayyan salgın transferi engelledi" dedi.

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Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!

ZATEN GALATASARAY'IN OYUNCUSUYUM

Önümüzdeki sezon Galatatasaray'a geri döneceğini söyleyen Senegalli, "Ben Brugge takımında kiralık olarak bulunuyorum ve zaten Galatasaray'ın oyucusuyum" ifadesini kullandı.

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