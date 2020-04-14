14 Nisan 2020, Salı
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Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yarım sezon geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte istenilen katkıyı verememiş ve yaz transfer dönemi Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiralanmıştı. Senegalli forvet burada da tutunamamış ve teknik direktörü tarafından disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. 28 yaşındaki forvet ara transfer döneminde başka takımlara gitme isteğine karşın Belçika ekibinde kalmıştı. Deneyimli golcünün Belçika ekibinde kalmasının arkasındaki şok gerçek ortaya çıktı! İşte o detay...
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