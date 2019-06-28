28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı. Ayrıca Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor da ilk açıklamalarını yaptı.

Giriş Tarihi: 28.06.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 21:32
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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor ilk röportajlarını GS TV'ye verdi.

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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Başkan Mustafa Cengiz de yine transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

"TRANSFER DURMAZ!"

Transfer durmaz. Scout ekibimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum.

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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Takımın en iyi halde, en geniş kadroyla devam etmesi için FFP kuralları dahilinde devam etmesi için gereğini yapacağız.

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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

BABEL'İN AÇIKLAMALARI

Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşündüm.

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