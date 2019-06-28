Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da ilk olarak Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri resmi olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar Banega transferinden gelecek iyi haberi bekliyordu. Arjantinli futbolcunun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte transferin detayları...