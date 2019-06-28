28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da ilk olarak Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri resmi olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar Banega transferinden gelecek iyi haberi bekliyordu. Arjantinli futbolcunun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 28.06.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 22:15
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Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, birçok oyuncu ile temas halinde.

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Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, takıma güç katacak deneyimli bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.

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Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Buna göre transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir süredir Banega ile görüşmelerini devam ettiriyordu.

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Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Arjantinli futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi. Ever Banega'nın menajeri Hırsıg, ''Galatasaray ile anlaşma noktasına geldik.'' açıklamasını yaptı.

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Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
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