28 Haziran 2019, Cuma
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Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da ilk olarak Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri resmi olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar Banega transferinden gelecek iyi haberi bekliyordu. Arjantinli futbolcunun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 28.06.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 22:15
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