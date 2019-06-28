Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi

Önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi arenasında iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde önemli isimleri listesine almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği isim olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da oynamak istediği takım ortaya çıktı.