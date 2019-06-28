28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi
Önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi arenasında iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde önemli isimleri listesine almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği isim olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da oynamak istediği takım ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.06.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 16:39
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