26 Ocak 2020, Pazar

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Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Bu sezon Avrupa'ya erken havlu atarak yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam eden Galatasaray, tıpkı geçen sezon gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayan Cimbom, dördüncü transferinde mutlu sona yakın. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 11:00
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Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Bu sezon ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Galatasaray, ligdeki kötü gidişatı da bitirmek adına sezonun ikinci yarısı için radikal kararlar aldı.

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Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ve Emre Taşdemir'i de kiralayarak sezonun ikinci yarısı için kadrosunda değişikliklere gitti.

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Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Birkaç oyuncuyu daha takımdan göndermek isteyen ve kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, yabancı kontenjanını açar açmaz orta sahaya takviye yapma kararı aldı.

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Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların adı Udinese'den Fofana ve Kayserispor'dan Mensah ile anılsa da öncelik M'Vila takviyesine verildi.

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Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Lemina-Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemeyen sarıkırmızılılar, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu. Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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