Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Bu sezon Avrupa'ya erken havlu atarak yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam eden Galatasaray, tıpkı geçen sezon gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayan Cimbom, dördüncü transferinde mutlu sona yakın. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





