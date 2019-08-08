08 Ağustos 2019, Perşembe
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Drogba Galatasaray için tekrar devrede!
Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri taraftarları en çok heyecanlandıran isimler olmuştu. Seri transferinde Aslan'ın eski yıldızı Drogba büyük rol oynamıştı. Drogba farklı bir isim için tekrar devrede işte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 07:38
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