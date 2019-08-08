08 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Drogba Galatasaray için tekrar devrede!

Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri taraftarları en çok heyecanlandıran isimler olmuştu. Seri transferinde Aslan'ın eski yıldızı Drogba büyük rol oynamıştı. Drogba farklı bir isim için tekrar devrede işte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 07:38
  • 1
  • 13
Drogba Galatasaray için tekrar devrede!

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

  • 2
  • 13
Drogba Galatasaray için tekrar devrede!

Önümüzdeki sezon yepyeni bir kadro ile başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemdeki isimlerden biri olan Tiemoue Bakayoko hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • 3
  • 13
Drogba Galatasaray için tekrar devrede!

Sarı-kırmızılılarda idari menajer Şükrü Hanedar'ın Chelsea ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu. Chelsea'nin ilk etapta bonservisiyle satmak istediği Bakayoko için İtalya'dan da talipler olduğu öğrenildi.

  • 4
  • 13
Drogba Galatasaray için tekrar devrede!

İngiliz kulübünün geçtiğimiz yıl Milan'a 5 milyon euro karşılığında kiraladığı 24 yaşındaki Fransız oyuncu için bu kez 3.5 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği iddia edildi.

  • 5
  • 13
Drogba Galatasaray için tekrar devrede!

Galatasaray ise Bakayoko için 1.5 milyon euroluk kiralama teklifi yaptı. Oyuncunun transferi için pazarlıklar sürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör