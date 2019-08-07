Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz

Transfer döneminin hızlı takımları Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferlerinde kıyasıya rekabete giren iki takım bir transferde daha rakip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 21:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





