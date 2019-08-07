07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz

Transfer döneminin hızlı takımları Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferlerinde kıyasıya rekabete giren iki takım bir transferde daha rakip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 21:12
  • 1
  • 15
Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz


Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı bitmiyor.

  • 2
  • 15
Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz

Önümüzdeki sezonun şampiyonluk için 2 güçlü adayı kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

  • 3
  • 15
Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz

Kadrosuna şimdiye kadar Adem Büyük, Ozornwafor, Babel, Emre Mor, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Seri ve Jimmy Durmaz'ı katan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakmak istiyor.

  • 4
  • 15
Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz

Transferin bir diğer hızlı takımı Fenerbahçe ise, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Murat Sağlam, Garry Rodrigues, Deniz Türüç ve Allahyar transferleri ile kadrosunu güçlendirdi.

  • 5
  • 15
Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz

Bu takviyelerle yetinmeyen iki takımda transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör