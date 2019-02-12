13 Şubat 2019, Çarşamba
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Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe Serdar Aziz transferinde..."
Ara transfer döneminde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncularına imza töreni düzenledi.Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı. Törenin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.02.2019 15:57
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