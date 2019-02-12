13 Şubat 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'e hakaret davasında karar çıktı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek yaydığı suçlamalarıyla hakkında iki ayrı dava açılan Selahaddin Aydoğdu'yla ilgili karar verildi.
Giriş Tarihi: 12.02.2019 14:52
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