Fatih Terim'e hakaret davasında karar çıktı

Bu davanın konusu olmamakla birlikte 15 Temmuz 2017'de iş yerinin basılmasına ilişkin Terim'e "takipsizlik" verildiğini, buna itiraz ettiğini söyleyen Aydoğdu, "Sonuçta gece yarısı Terim tarafından iş yerim basıldı. Olaydan mağdur oldum. Soruşturmayı yürüten savcı, iş yerimin halka açık bir yer olduğu için burada bir suç unsuru görmemiş. O olay nedeniyle sürekli duruşmalara gittim, geldim. mağdurum." ifadelerini kullandı.