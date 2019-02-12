İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Trabzonspor galibiyetiyle keyiflenen Galatasaray, bu olumlu havayı bozmadan Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçını da kazanmak istiyor. Oynadığı futbolla taraftarı mest eden sarı kırmızılılarda Fatih Terim, Benfica 11'ini belirledi. İmparatorun Avrupa arenasına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 18:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





