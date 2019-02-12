13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Trabzonspor galibiyetiyle keyiflenen Galatasaray, bu olumlu havayı bozmadan Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçını da kazanmak istiyor. Oynadığı futbolla taraftarı mest eden sarı kırmızılılarda Fatih Terim, Benfica 11'ini belirledi. İmparatorun Avrupa arenasına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 18:51
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İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Fernando Muslera

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İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Martin Linnes

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  • 12
İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Luyindama

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  • 12
İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Marcao

  • 5
  • 12
İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Yuto Nagatomo

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