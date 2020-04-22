Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Mariano başta olmak üzere sözleşmeleri devam eden Feghouli ve Belhanda gibi isimlere teklifler gelirken, sarı-kırmızılı yöneticilerin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Radamel Falcao ile ilgili de günden güne yeni gelişmeler yaşanıyor...