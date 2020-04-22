22 Nisan 2020, Çarşamba

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Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao için son günlerde birçok iddia ortaya atılmıştı. Kolombiyalı golcü için sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu ve konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:43
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Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada kulüpler transfer sezonu açılmışcasına girişimlerine hız verdi.

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Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?

Birçok kulüp çalışmalarına hız verirken, bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında yakaladığı seri galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmak istersen gelecek sezon da şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

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Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?

Transfer çalışmalarına da bu yönde hız veren sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi biten bazı isimlere yollarını ayırmayı planlarken bu isimlere teklifler de gelmeye devam ediyor.

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Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Mariano başta olmak üzere sözleşmeleri devam eden Feghouli ve Belhanda gibi isimlere teklifler gelirken, sarı-kırmızılı yöneticilerin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Radamel Falcao ile ilgili de günden güne yeni gelişmeler yaşanıyor...

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Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?

Sezon başında Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Radamel Falcao için Al-Hilal başta olmak üzere birçok Arap kulübünün ilgisi olduğu biliniyordu.

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