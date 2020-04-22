22 Nisan 2020, Çarşamba

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Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmiş ve futbol kulüpleri mali yönden büyük zarara uğramıştı. Kulüpler de transfer döneminde az para harcayıp nokta atışı transferler yapmak istiyor. Gana basını, 5 büyük lig dışında forma giyen ve takımlarında performanslarıyla adından söz ettiren isimlerin olduğu liste hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:17
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Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...

Corona virüsü nedeniyle dünyada futbol organizasyonları neredeyse tamamen durmuş vaziyette.

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Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...

Fırsattan istifade birçok dev kulüp bu boşlukta kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verirken, ülkemizde de birçok kulüp önümüzdeki sezon çalışmalarına start verdi.

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Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...

Bu sezon yaşanan virüs salgını nedeniyle kulüpleri mali açıdan oldukça zor bir dönem beklerken birçok ekip transferde ince eleyip sık dokuyarak hata yapmak istemiyor.

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Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...

Yapılan transferlerden minimum maliyet ve maksimum verim almak isteyen kulüp yöneticileri nokta transferler yapma gayretinde.

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Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...

Öte yandan Gana kaynaklı haber sitesi ghanasoccernet, hazırladığı makalede dünya fubolunun en iyi ligleri olarak kabul gören İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) ekipleri dışında forma giyen ve performanslarıyla göz kamaştıran isimleri derledi.

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