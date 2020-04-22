22 Nisan 2020, Çarşamba
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Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmiş ve futbol kulüpleri mali yönden büyük zarara uğramıştı. Kulüpler de transfer döneminde az para harcayıp nokta atışı transferler yapmak istiyor. Gana basını, 5 büyük lig dışında forma giyen ve takımlarında performanslarıyla adından söz ettiren isimlerin olduğu liste hazırladı. İşte detaylar...
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