Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü...

Galatasaray 8 senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisinin yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Taffarel'in övgüyle bahsettiği file bekçisi için harekete geçti. Genç kaleci İstanbul'a geliyor...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





