26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray...

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için son dakika transfer açıklaması geldi... Buna göre; dünyaca ünlü golcü yıldız Fernando Llorente'de flaş gelişme. Yıldız oyuncunun transferi İspanyollar tarafından duyuruldu. İşte transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 13:39
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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray...

Aslan, bombayı bedelsiz olarak patlattı! Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor...

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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray...

Fatih Terim yönetime transferlerin yeni sezon kampı öncesi gerçekleşmesi gerektiğini iletti.

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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray...

Sarı kırmızılı yönetim de bu bağlamda çalışmalarına hız verdi.

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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray...

Diagne'nin satışından gelecek parayla transfer çalışmalarına hız vermeyi düşünen Cimbom transferleri peş peşe açıklamak için adeta gün sayıyor.

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