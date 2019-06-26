Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray...

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için son dakika transfer açıklaması geldi... Buna göre; dünyaca ünlü golcü yıldız Fernando Llorente'de flaş gelişme. Yıldız oyuncunun transferi İspanyollar tarafından duyuruldu. İşte transfere dair detaylar...