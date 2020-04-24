24 Nisan 2020, Cuma
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Galatasaray'da Younes Belhanda'ya dev talip!
Lige verilen arada gözünü yaz transfer dönemine çeviren Galatasaray'da oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, transfere kaynak yaratmak adına çalışmalar da devam ediyor. Bu doğrultuda yüklü bonservis bedeli elde edebileceği Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi yıldızlarını satış listesine koyan Cimbom'da Faslı futbolcuya dev bir kulübün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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