24 Nisan 2020, Cuma

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Galatasaray'da Younes Belhanda'ya dev talip!

Lige verilen arada gözünü yaz transfer dönemine çeviren Galatasaray'da oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, transfere kaynak yaratmak adına çalışmalar da devam ediyor. Bu doğrultuda yüklü bonservis bedeli elde edebileceği Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi yıldızlarını satış listesine koyan Cimbom'da Faslı futbolcuya dev bir kulübün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 17:04
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Galatasaray'da Younes Belhanda'ya dev talip!

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok kulüp transfer çalışmalarına hız vermişken, en hareketli kulüplerden biri Galatasaray olarak göze çarpıyor.

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Galatasaray'da Younes Belhanda'ya dev talip!

Bu sezon şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından olan ve bu sezon kupayı kaldırarak taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon için de çalışmalara şimdiden start verdi.

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Galatasaray'da Younes Belhanda'ya dev talip!

Bu sezon yaşanan virüs pandemisinin kulüpleri mali açıdan oldukça olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle transferde adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

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Galatasaray'da Younes Belhanda'ya dev talip!

Bu isimlerden olan Brezilyalı oyuncu Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray ile önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan isimlerden Yonus Belhanda'nın da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor...

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Galatasaray'da Younes Belhanda'ya dev talip!

Zaman zaman taraftarla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Faslı oyuncu son yaşanan maaş indirimi konusundaki yanıtıyla herkesi şaşırtmıştı.

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