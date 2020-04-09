09 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao'nun yerine süper star...
Corona virüsü salgını sebebiyle liglerin ne olacağı belirsizliğini korurken, yaşanan mali sıkıntılar oyuncuların bonservis bedellerini de düşüreceğe benziyor. Maddi olarak zorlanacak kulüpler, sezon sonu sözleşmeleri bitecek yıldız isimlere yönelirken, bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Katar ekiplerinden Al Sadd'ın Falcao'yu istemesi ve bu transfer için 10 milyon Euro kaynak ayırmasıyla beraber, Cimbom'da gözler forvet mevkisine yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı-kırmızılılar, forvet mevkisi için birden fazla ismi gündemine getirirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek süper starı gündemine aldı. İşte detaylar...
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