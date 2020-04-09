09 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao'nun yerine süper star...

Corona virüsü salgını sebebiyle liglerin ne olacağı belirsizliğini korurken, yaşanan mali sıkıntılar oyuncuların bonservis bedellerini de düşüreceğe benziyor. Maddi olarak zorlanacak kulüpler, sezon sonu sözleşmeleri bitecek yıldız isimlere yönelirken, bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Katar ekiplerinden Al Sadd'ın Falcao'yu istemesi ve bu transfer için 10 milyon Euro kaynak ayırmasıyla beraber, Cimbom'da gözler forvet mevkisine yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı-kırmızılılar, forvet mevkisi için birden fazla ismi gündemine getirirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek süper starı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:08
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Süper star...

Corona virüsü salgını nedeniyle özellikle futbol kulüpleri mali anlamda büyük zorluklar çekmeye başlamıştı. Kulüplerin yYayın gelirleri, maç günü gelirleri, mağaza gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilmişti.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Süper star...

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon yüksek bonservis ücreti vermek istemeyen futbol kulüpleri, ilk önceliğini sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yönelirken flaş bir hamle de Galatasaray'dan geldi.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Süper star...

FALCAO'YA 10 MİLYON EURO

Katar ekiplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi'nin Galatasaray'dan Falcao'yu istediği ve bu transfer için 10 milyon Euro kaynak ayırdığı öğrenilmişti.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Süper star...

Falcao'nun gitmesi durumunda forvet hattındaki kalitenin düşmesini istemeyen Cimbom, yine Şampiyonlar Ligi ayarında bir ismi gündemine aldı.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Süper star...

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK!

Maddi koşullar ve FFP kapsamında bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek ismi gündemine aldı. İşte sezon sonu sözleşmeleri bitecek oyuncular ve Galatasaray'ın gündemindeki süper star...

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