12 Eylül 2019, Perşembe
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Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda ülkesi Uruguay'ın ABD ile oynadığı hazırlık maçının ardından uzun bir yolculuk sonrası İstanbul'a dönen ve takımla tek bir idmana çıkan Muslera'nın Kasımpaşa maçında yedek soyunacağı iddia edilmişti. Teknik direktör Fatih Terim, cuma günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi tecrübeli kaleci hakkındaki kararını verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi
Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda ülkesi Uruguay'ın ABD ile oynadığı hazırlık maçının ardından uzun bir yolculuk sonrası İstanbul'a dönen ve takımla tek bir idmana çıkan Muslera'nın Kasımpaşa maçında yedek soyunacağı iddia edilmişti. Teknik direktör Fatih Terim, cuma günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi tecrübeli kaleci hakkındaki kararını verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 12.09.2019 22:39
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