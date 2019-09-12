12 Eylül 2019, Perşembe

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Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda ülkesi Uruguay'ın ABD ile oynadığı hazırlık maçının ardından uzun bir yolculuk sonrası İstanbul'a dönen ve takımla tek bir idmana çıkan Muslera'nın Kasımpaşa maçında yedek soyunacağı iddia edilmişti. Teknik direktör Fatih Terim, cuma günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi tecrübeli kaleci hakkındaki kararını verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 22:39
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Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

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Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi

Sarı-kırmızılılar 13 Eylül'de Kasımpaşa ile kritik maçta karşı karşıya gelecek.

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Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç 20.30'da başlayacak.

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Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi

Bu sezon 41 bin 498 kombine kart satışı yapan Galatasaray'da, misafir trübünü ve sponsorlara ayrılan bölüm dışında 6 bin civarında bilet piyasaya sunulurken, kulübe gelen talebin 10 binden fazla olduğu belirtiliyor.

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Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi

KULÜP MESAJ GÖNDERDİ

Galatasaray Yönetimi de, tribünde 50 bin kişilik büyük bir seyirci grubunu hazır tutabilmek adına, özellikle kombine sahiplerine mesaj yolladı.

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