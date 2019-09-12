13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Milli arada transfer şov yapan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesi üç puan kazanarak rakiplere korku salmayı hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 12.09.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 07:12
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Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor.

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Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa.

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Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

BOŞ KOLTUK KALMAYACAK
Aslantepe'de saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

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Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

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