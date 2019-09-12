13 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i
Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Milli arada transfer şov yapan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesi üç puan kazanarak rakiplere korku salmayı hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 12.09.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 07:12
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