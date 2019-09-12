Falcao için şok sözler! "Galatasaray'a gelme sebebi..."

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aylarca kadrosuna katmaya uğraştığı ve mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkmaya hazırlanıyor. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe muhabiri Flavien Tresarrieu, cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi özel bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Tresarrieu, Falcao ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...