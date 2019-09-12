12 Eylül 2019, Perşembe

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Falcao için şok sözler! "Galatasaray'a gelme sebebi..."

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aylarca kadrosuna katmaya uğraştığı ve mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkmaya hazırlanıyor. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe muhabiri Flavien Tresarrieu, cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi özel bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Tresarrieu, Falcao ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 20:20
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Falcao için şok sözler! Galatasaray'a gelme sebebi...

Kasımpaşa maçı öncesi Falcao'yu tüm yönleriyle Milliyet'te ele alan Fransız gazeteci, şu ifadeleri kullandı;

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Falcao için şok sözler! Galatasaray'a gelme sebebi...

"Fransa Ligue 1 ve Monaco, kesinlikle Falcao'yu çok özleyecek. Monaco'da birçok hatırası vardı.

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Falcao için şok sözler! Galatasaray'a gelme sebebi...

2013'te büyük bir yıldız olarak geldi ve Monaco'nun PSG gibi bir takımla şampiyonluk yarışı vermesini sağladı.

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Falcao için şok sözler! Galatasaray'a gelme sebebi...

Gerçekten ilk geldiği dönemde inanılmazdı. Özellikle ilk 6 ayda çok gol attı. Ancak daha sonra bazı sakatlıklar yaşadı.

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Falcao için şok sözler! Galatasaray'a gelme sebebi...

6 ay gibi bir süre sahalardan uzak kaldı ve 2014 Dünya Kupası'nı kaçırdı.

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