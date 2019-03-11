12 Mart 2019, Salı
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Galatasaray 5 attı sosyal medya çıldırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'ın farklı galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar adeta sosyal medyada sevinçten çılgına döndü.
Giriş Tarihi: 11.03.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 22:30
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