Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!

Dünyaca ümlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca yaşadıklarıyla alakalı tüm soruları detaylıca cevaplayan Portekizli çalıştırıcı, sürpriz mesajlar aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisine gönderdiği mesajın ardından, tecrübeli çalıştırıcı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı ve unutamadığı İstanbul anısını paylaştı.