16 Eylül 2019, Pazartesi

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Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!

Dünyaca ümlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca yaşadıklarıyla alakalı tüm soruları detaylıca cevaplayan Portekizli çalıştırıcı, sürpriz mesajlar aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisine gönderdiği mesajın ardından, tecrübeli çalıştırıcı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı ve unutamadığı İstanbul anısını paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 09:59
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Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!

Son olarak İngiliz devi Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!

Portekizli çalıştırıcı, kulüpsüz kaldığından beri çeşitli televizyon kanallarında yorumcu olarak görev yapmıştı.

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Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!

Futbola dönmek istediğini sık sık dile getiren Mourinho, 433 isimli siteye bir röportaj verdi.

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Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!

Deneyimli antrenöre eski öğrencileri de dahil birçok isimden gelen mesajlar izlettirilirken, bunların arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleri de yer aldı.

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Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!

Sarı-kırmızılı teknik adam Portekizli çalıştırıcıya, "Selam Jose, umarım her şey yolundadır. Seni kısa süre içerisinde yeniden sahada görmek istiyorum. Görüşmek üzere" diyerek seslendi.

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