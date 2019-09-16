16 Eylül 2019, Pazartesi
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Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!
Dünyaca ümlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca yaşadıklarıyla alakalı tüm soruları detaylıca cevaplayan Portekizli çalıştırıcı, sürpriz mesajlar aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisine gönderdiği mesajın ardından, tecrübeli çalıştırıcı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı ve unutamadığı İstanbul anısını paylaştı.
Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 09:59
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