Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...

Galatasray'ın yeni transferi Radamel Falcao, geldiği günden beri gündemden düşmüyor. Ligde çıktığı ilk maçta gol atan Kolombiyalı, Kasımpaşa maçında takımına 3 puanı getirmişti. Kolombiyalı yıldız ilk maçındaki istekli görüntüsüyle taraftarlardan tam not almıştı. Falcao'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından ise Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir fark attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





