16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...

Galatasray'ın yeni transferi Radamel Falcao, geldiği günden beri gündemden düşmüyor. Ligde çıktığı ilk maçta gol atan Kolombiyalı, Kasımpaşa maçında takımına 3 puanı getirmişti. Kolombiyalı yıldız ilk maçındaki istekli görüntüsüyle taraftarlardan tam not almıştı. Falcao'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından ise Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir fark attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 09:35
  • 1
  • 19
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...

Galatasaray'da Radamale Falcao sahneye çıktı.

  • 2
  • 19
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...

Sarı-kırmızılıların uzun bir süre beklediği yıldız futbolcu imzasını atıp ilk maçına çıktı.

  • 3
  • 19
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...

Kolombiyalı futbolcu, Kasımpaşa maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

  • 4
  • 19
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...

Sarı-kımrızılı taraftarların da Falcao sevgisi gün geçtikçe artıyor.

  • 5
  • 19
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...

Tribündeki binlerce taraftar Falcao tezahüratı ile Kasımpaşa maçında Türk Telekom Stadyumu'nu inletmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör