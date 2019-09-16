16 Eylül 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! Falcao'nun gelmesiyle...
Galatasray'ın yeni transferi Radamel Falcao, geldiği günden beri gündemden düşmüyor. Ligde çıktığı ilk maçta gol atan Kolombiyalı, Kasımpaşa maçında takımına 3 puanı getirmişti. Kolombiyalı yıldız ilk maçındaki istekli görüntüsüyle taraftarlardan tam not almıştı. Falcao'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından ise Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir fark attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 09:35
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