Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni yıldızı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Cimbom, Çarşamba akşamı zorlu Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Sarı-Kırmızılılarda Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlanan Belhanda'nın sakatlığı can sıkarken, yıldız futbolcunun yerine kimin oynayacağı da netleşti. İşte Club Brugge - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





