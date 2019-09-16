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Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni yıldızı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Cimbom, Çarşamba akşamı zorlu Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Sarı-Kırmızılılarda Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlanan Belhanda'nın sakatlığı can sıkarken, yıldız futbolcunun yerine kimin oynayacağı da netleşti. İşte Club Brugge - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 10:25
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