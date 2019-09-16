16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni yıldızı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Cimbom, Çarşamba akşamı zorlu Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Sarı-Kırmızılılarda Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlanan Belhanda'nın sakatlığı can sıkarken, yıldız futbolcunun yerine kimin oynayacağı da netleşti. İşte Club Brugge - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 10:25
  • 1
  • 31
Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...

Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da, tüm gözler Şampiyonlar Ligi arenasına çevrildi...

  • 2
  • 31
Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...

Aslan, Devler Ligi macerasına Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçıyla start verecek.

  • 3
  • 31
Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...

Galatasaray'da bu kritik maç öncesi Younes Belhanda sıkıntısı yaşanıyor...

  • 4
  • 31
Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...

Teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe yüzünden çene kemiği kırılan ve ameliyat edilen Faslı yıldızın boşluğunu doldurmanın çaresini arıyor.

  • 5
  • 31
Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...

ÜÇLÜ ORTA SAHAYA DÖNÜŞ

Cim-Bom'un hocasının, Belhanda'nın yokluğunda sistemi değiştirme kararı aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör