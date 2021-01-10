10 Ocak 2021, Pazar

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Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ilgilendiklerini açıkladığı Mostafa Mohamed'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Fransız basını, Zamalek forması giyen Mısırlı forvetin yeni takımını açıkladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 14:13
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Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

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Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Terim, Başkent ekibiyle oynanan maçın ardından transfer gündeminde yer alan isimleri tek tek açıkladı.

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Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Tecrübeli çalıştırıcı; İrfan Can Kahveci, Henry Onyekuru ve Edin Visca ile birlikte Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'i de gündeme aldıklarını duyurdu.

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Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Fatih Terim konuyla ilgili "Muhammet'i istiyorum diye söyledim, düzelteyim. Mısır'da oynayan Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i söylüyorum. Zaten yazıldı. En son söyleyen benim" ifadelerini kullandı.

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Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Terim, Mostafa Mohamed'i kadroda görmek istediğini resmen açıklarken, Mısırlı futbolcudan sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

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