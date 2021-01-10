Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası sürpriz görüşme! İrfan Can Kahveci...

Terim, yıldız futbolcuyla ilgili "İrfan Can'ı istiyoruz. Onun da bizi istediğiniz biliyoruz. Önemli bir genç tecrübeli bir oyuncu. Sayın başkanımız ile Abdurrahim bey Göksel başkan ile görüştüler. Henüz tabi kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Olur, olmaz ama artık daha resmi daha ciddi şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.