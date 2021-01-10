10 Ocak 2021, Pazar

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası sürpriz görüşme! İrfan Can Kahveci...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi gündemine alırken, teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada yıldız oyuncuyla ilgilendiklerini resmen açıkladı. Terim'in sözleri sonrası sarı-kırmızılı yönetimin İrfan Can için girişimlerini hızlandırması beklenirken, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ardından Başakşehir yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 11:18
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Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası sürpriz görüşme! İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip gelen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası sürpriz görüşme! İrfan Can Kahveci...

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada transfer gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası sürpriz görüşme! İrfan Can Kahveci...

Takıma kazandırmak istedikleri isimleri açıklayan deneyimli teknik adam, bu futbolculardan biri olan İrfan Can Kahveci'ye ayrı bir parantez açtı.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası sürpriz görüşme! İrfan Can Kahveci...

Terim, yıldız futbolcuyla ilgili "İrfan Can'ı istiyoruz. Onun da bizi istediğiniz biliyoruz. Önemli bir genç tecrübeli bir oyuncu. Sayın başkanımız ile Abdurrahim bey Göksel başkan ile görüştüler. Henüz tabi kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Olur, olmaz ama artık daha resmi daha ciddi şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası sürpriz görüşme! İrfan Can Kahveci...

Fatih Terim'in bu açıklaması sonrası yönetimi İrfan Can transferi için girişimlerini hızlandırması beklenirken, 25 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.

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