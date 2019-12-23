23 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından hızlı bir yaz transferi geçiren ve Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi birçok yıldızı kadrosuna katarak sezona 23. şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Galatasaray, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-kırmızılıların gündemindeki 1 numaralı isimse Henry Onyekuru... Monaco, ocak ayında yeniden Galatasaray'a döneceği konuşulan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 19:25
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Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor...

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Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'ne havlu attıktan sonra ligde de istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

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Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine 1 hafta kala zirvenin 10 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, sezonun ikinci yarısında tabloyu tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki 1 numaralı isimse Henry Onyekuru...

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Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...

Bu sezon kanat oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olmayan Terim, geçtiğimiz sezon kazanılan çifte şampiyonluğun mimarlarından olan Nijeryalı yıldızın transferi için yönetime talimat verdi.

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