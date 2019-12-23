23 Aralık 2019, Pazartesi
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Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından hızlı bir yaz transferi geçiren ve Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi birçok yıldızı kadrosuna katarak sezona 23. şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Galatasaray, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-kırmızılıların gündemindeki 1 numaralı isimse Henry Onyekuru... Monaco, ocak ayında yeniden Galatasaray'a döneceği konuşulan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 19:25
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