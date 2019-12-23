24 Aralık 2019, Salı

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Fransız basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor... Andone'nin sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:32
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Fransız basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan ve İzmir'den mağlubiyetle dönen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı...

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Fransız basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Tuzlaspor galibiyetinin ardından yeniden yükselişe çıkmayı planlayan Cimbom'da işler istenildiği gibi gitmemişti.

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Fransız basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Yeni transferlerin yaşadığı formsuzluklar ve yenilen goller, bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Fransız basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a transfer talebinde bulunmuş ve büyük bir operasyon yapacağının sinyalini vermişti.

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Fransız basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamda oyuncularının oynadığı oyuna dair üzgünlüğünü dile getirirken, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece. Umarım düşüncelerimizi planlarımızı uygulayabiliriz" demişti ve Ocak ayında yapılacak değişimi taraftara müjdelemişti.

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