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Fransız basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Süper Lig'de sezonun ilk yarısının bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor... Andone'nin sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:32
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