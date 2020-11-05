05 Kasım 2020, Perşembe

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Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray beklemeye geçti

Galatasaray'ın devre arasında takıma katmak istediği Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fransız kulübü Monaco, Nijeryalı yıldız isim için alınan bu kararın ardından sarı-kırmızılıların nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. İşte o karar ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...


Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:29
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Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray beklemeye geçti

Yaz transfer döneminde Fatih Terim'in istediği bazı isimleri kadrosuna katamayan Galatasaray yönetimi, ocak ayı için düğmeye şimdiden bastı.

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Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray beklemeye geçti

Bu doğrultuda girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, ilk olarak eski yıldızı Henry Onyekuru için harekete geçmişti.

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Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray beklemeye geçti

Monaco'da beklenen performansı sergileyemeyen Nijeryalı kanat oyuncusu için bir kez daha kiralama teklifi yapmayı düşünen Cimbom'a Fransa'dan kötü haber geldi.

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Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray beklemeye geçti

Takvim'de yer alan habere göre Monaco uzun süredir forma şansı bulamayan Onyekuru'yu kesin olarak gözden çıkardı. Ancak Fransız kulübü, transferde artık kiralama formülüne sıcak bakmıyor.

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Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray beklemeye geçti

ZARARI ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Onyekuru için geçen sezon başında 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Monaco'nun genç yıldızdan artık gelir elde etmek istediği belirtiliyor.

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