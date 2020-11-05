Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray beklemeye geçti

Galatasaray'ın devre arasında takıma katmak istediği Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fransız kulübü Monaco, Nijeryalı yıldız isim için alınan bu kararın ardından sarı-kırmızılıların nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. İşte o karar ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...







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Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:29 ABONE OL