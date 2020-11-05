05 Kasım 2020, Perşembe

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Galatasaray transferde stratejisini belirledi! O isim satılacak

Yaz transfer döneminde oyuncu satışında başarılı olamayan ve bu kapsamda mevcut kadroya yeterli takviyeleri yapamayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında bir yıldızını göndererek kadroyu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:14
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Galatasaray transferde stratejisini belirledi! O isim satılacak

Sezon başında oyuncu satamadığı için istediği transferleri gerçekleştiremeyen Galatasaray'ın ocak ayı operasyonu netleşiyor...

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Galatasaray transferde stratejisini belirledi! O isim satılacak

Ligde ilk 7 haftalar dikkate alındığında 13 sene sonra en az gol yediği (5) dönemi yaşayan Galatasaray'ın savunmasında sadece iki isim değişmedi: Luyindama ve Marcao.

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Galatasaray transferde stratejisini belirledi! O isim satılacak

4 milyon euro'ya alınan Marcao 850 bin euro, 8 milyon euro'ya alınan Luyindama ise 1 milyon 50 bin euro kazanıyor.

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Galatasaray transferde stratejisini belirledi! O isim satılacak

Sabah'ta yer alan habere göre İngilizler, Luyindama'ya, İtalyanlar ise Sambacıya devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray transferde stratejisini belirledi! O isim satılacak

ALT LİMİT 15 MİLYON EURO

15 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak yönetim, iki isimden birini satarak ara transfer bütçesini oluşturacak.

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