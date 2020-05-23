23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim istiyordu

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ismi gündemlerine almıştı. Özellikle savunma hattındaki eksikliklerini kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, Fatih Terim'in çok istediği isim için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 15:20
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim istiyordu

Bu yıl ikinci yarıda üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim istiyordu

Önümüzdeki sezon aynı hataya düşmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, Finansal Fair Play kriterlerinin de gevşetilecek olmasıyla birlikte eksik bölgeleri bir bir tespit edip şampiyonluk kadrosunu kurmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim istiyordu

ISLA YOLCU

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla, geçtiğimiz günlerde Şili basınına yaptığı açıklamalarda birlikte ayrılık sinyalini vermişti.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim istiyordu

Ülkesine dönmek istediğini dile getiren Isla, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim. Fenerbahçe'deki sözleşmem bitiyor. Normalde 20 Mayıs'ta sezon bitiyordu."

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim istiyordu

"Ancak corona virüs nedeniyle süre uzadı. Şu anda ne olacak bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmadı. Bir belirsizlik var. Ligin ne zaman biteceği belli değil"

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