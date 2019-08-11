11 Ağustos 2019, Pazar
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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması! "Önümüzdeki hafta..."
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların Falcao'yu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Galatasaray'da Falcao heyecanı sürerken, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, 33 yaşındaki yıldızla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 11.08.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 14:29
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