Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray'a transfer müjdeleri peş peşe geliyor. Monaco forması giyen yıldız golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yüzleri güldüren bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 15:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





