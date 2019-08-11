11 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray'a transfer müjdeleri peş peşe geliyor. Monaco forması giyen yıldız golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yüzleri güldüren bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 15:45
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"