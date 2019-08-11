11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray'a transfer müjdeleri peş peşe geliyor. Monaco forması giyen yıldız golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yüzleri güldüren bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 15:45
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Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombasını Galatasaray patlatıyor.

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Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor

Cimbom her konuda anlaşmaya vardığı Falcao transferinde sona geldi.

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Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor

Kolombiyalı yıldızı almak için Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde dünya yıldızını Türkiye'ye getirecek. İşte Falcao transferinin önünü açan gelişme...

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Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor

Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.

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Galatasaray'a büyük müjde! Yıldız oyuncu imzalıyor

Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren transfer gelişmesini İspanyol medyası duyurdu.

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