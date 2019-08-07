07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan ve Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya imza attırmak için gün sayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 07.08.2019 15:49
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