07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan ve Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya imza attırmak için gün sayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 15:49
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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

Dünya yıldızı golcü adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.

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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

Falcao ile ilgili son olarak Leonardo Jardim açıklamalarda bulundu.

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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili şunları söyledi;

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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."

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