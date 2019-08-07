07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in gündemindeki olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yorumcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un işaret ettiği ismi açıklarken, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Falcao, Diagne, Kruse, Volkan Demirel, Emre Mor ve Muriç hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 17:25
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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

ntvspor.net'de yayınlanan Futbol Net programında konuşan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"YUSUF YAZICI BENİM HAYALİMDEKİNİN %50'SİYDİ"
Yusuf Yazıcı, geçen sezon benim hayalimdeki Yusuf Yazıcı'nın %50'siydi.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Zaman zaman oyun içerisinde küskünlüklerini görebiliyordun ama artık Trabzon'da misyonunu tamamlamıştı.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Gönlüm isterdi ki Bayern Münih'e, Real Madrid'e gitsin. 5 yıl falan Lille'de kalacağını zannetmiyorum.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Uğurcan'ın da dünyanın en önemli kalecilerinden olacağını düşünüyorum.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

"DENİZ BANKO OLUR"
Deniz Türüç transferini beklemiyordum. Moses, Dirar derken, sağ çizgide o da.

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