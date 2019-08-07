Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in gündemindeki olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yorumcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un işaret ettiği ismi açıklarken, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Falcao, Diagne, Kruse, Volkan Demirel, Emre Mor ve Muriç hakkında da konuştu.