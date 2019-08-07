07 Ağustos 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in gündemindeki olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yorumcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un işaret ettiği ismi açıklarken, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Falcao, Diagne, Kruse, Volkan Demirel, Emre Mor ve Muriç hakkında da konuştu.
Giriş Tarihi: 07.08.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 17:25
- 1
- 50
- 2
- 50
- 3
- 50
- 4
- 50
- 5
- 50
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"