07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Falcao hakkında şok sözler! "Maç kurtaracak kalitede değil"

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya imza attırmak için gün sayıyor. Türk futbolunun renkli simalarından teknik direktör Yılmaz Vural, sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Falcao'nun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 17:17
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Falcao hakkında şok sözler! Maç kurtaracak kalitede değil

Akşam'a konuşan Vural'ın açıklamaları şu şekilde:

İran takımları ile görüştüğünüzü açıklamıştınız. Süreç ne durumda?

"Vallahi aradılar. Kulübün eski başkanı Hüseyin Bey Almanya'ya gideceğini, dönüşte uğrayacağını söyledi. Henüz gelişme yok, bekliyoruz."

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Falcao hakkında şok sözler! Maç kurtaracak kalitede değil

Mustafa Denizli ile görüştünüz mü bu süreçte? Kendisinin de İran'da tecrübesi bir hayli fazla çünkü…

"Ara sıra konuşuyoruz tabi… O İran'ı çok iyi biliyor. İran'ın çalışılacak yer olduğunu düşünüyor."

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Falcao hakkında şok sözler! Maç kurtaracak kalitede değil

Transfer sezonunun nasıl geçtiğini düşünüyorsunuz? Bu sene bir farklılık var mı ligde?

"Her sene insanlarda bir umut oluyor. Ama lig başlıyor her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı oluyor. Avrupa'daki liglerle kıyasladığımızda çok gerisinde kalıyoruz maalesef. Avrupa liglerinde de ilk turlarda eleniyoruz genelde. Türkiye'de futbol yeniden dizayn edilmeli…"

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Falcao hakkında şok sözler! Maç kurtaracak kalitede değil

Peki, bu dizayn ile ilgili bir spor heyeti mi kurulmalı veya TFF'nin spor dünyasındaki tecrübeli isimlerden oluşan bir danışmanlık birimi mi olmalı?

"Federasyonlar bu durumda dışardan destek almıyorlar. Kendi yönetim kurullarında kararları alıyorlar. 33 seneden beri teknik direktörlük yapıyorum. Hiçbir federasyonun, "Ya hoca, 28 takım çalıştırdın. Doğu, güney, batı… Her yere gittin. Oralardaki alt yapı durumları nedir, yerel yerlerde sporla ilgili bakış açıları nasıl?" diye gelip soru soran görmedim. "

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Falcao hakkında şok sözler! Maç kurtaracak kalitede değil

Böyle bir teklif gelseydi kabul eder miydiniz?

"Tabi ki ederdim. Biz futbolun neferiyiz. Bir adım yol alamıyoruz maalesef. Hayatım hep bizden daha iyi olan ülkelerdeki yapı ile bizim ülkemizdeki sporu karşılaştırarak geçti. "Biz neden yapamıyoruz?" sorusunu sordum."

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