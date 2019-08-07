07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Falcao hakkında şok sözler! "Maç kurtaracak kalitede değil"
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya imza attırmak için gün sayıyor. Türk futbolunun renkli simalarından teknik direktör Yılmaz Vural, sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Falcao'nun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.08.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 17:17
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