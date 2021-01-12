Transfer haberi: Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci satrancı sürüyor. Başakşehir, karlı bir anlaşmaya imza atmaya çalışırken, Galatasaray ise olabildiğince düşük maliyetlerle ya da takasla bu transferi bitirmek istiyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024'te bitmesi Başakşehir'in elini güçlendirirken, Galatasaray'ın kozu ise oyuncunun sarı kırmızılı takımda forma giymek istemesi. İşte 4 maddede transferin perde arkası ve yaşananlar...