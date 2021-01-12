12 Ocak 2021, Salı

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Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor! İşte 4 maddede transferin perde arkası

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'yi istediklerini birinci ağızdan söylemişti. İki takım arasında görüşmeler sürerken, transferin perde arkası ortaya çıktı. İşte 4 maddede İrfan Can gerçekleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:45
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Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor! İşte 4 maddede transferin perde arkası

Transfer haberi: Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci satrancı sürüyor. Başakşehir, karlı bir anlaşmaya imza atmaya çalışırken, Galatasaray ise olabildiğince düşük maliyetlerle ya da takasla bu transferi bitirmek istiyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024'te bitmesi Başakşehir'in elini güçlendirirken, Galatasaray'ın kozu ise oyuncunun sarı kırmızılı takımda forma giymek istemesi. İşte 4 maddede transferin perde arkası ve yaşananlar...

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Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor! İşte 4 maddede transferin perde arkası

Henry Onyekuru'yu Monaco'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yeniden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için de bütün imkânlarını zorluyor.

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Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor! İşte 4 maddede transferin perde arkası

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başakşehir'le yoğun bir pazarlık sürdürüyor.

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Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor! İşte 4 maddede transferin perde arkası

İŞTE MADDE MADDE İRFAN CAN GERÇEKLERİ:

1- Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak arasında geçen hafta görüşme gerçekleşti.

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Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor! İşte 4 maddede transferin perde arkası

2- Başkan Gümüşdağ pazarlıkta İrfan Can Kahveci'ye 10 milyon Euro değer biçince takas ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri masaya koyuldu.

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